В ночь с пятницы на субботу Вильнюсская дорожная полиция опять организовала рейд. Около 23.00 рейд начался на улице Оланду, там никто не попался. А потом сотрудники полиции переместились на улицу В.Кудиркос.
© DELFI / Erikas Skardžius

Там и начали происходить интересные вещи. Автомобиль Hyundai предприятия аренды Spark внезапно развернулся, пересек двойную сплошную линию - водитель заметил стоящих впереди полицейских. Разворот паренька не спас, его сразу же догнали два полицейских экипажа.

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Выяснилось, что за рулём 17-летний, а пассажир ещё моложе - 15 лет. Как дети получили арендуемый автомобиль, выясняется. Молодые люди были наглыми, документов полицейским не предоставили.

После этого ещё попался и водитель Honda. Парень, не имеющий водительских прав, сказал, что вез своего друга (нетрезвого) забрать с работы его подругу.

После этого попался водитель Mazda, у него установлена степень опьянения 0,23 промилле. Парень, не имеющий 2 лет стажа вождения, сказал, что за час до этого выпил бокал пива.

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