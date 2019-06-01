Там и начали происходить интересные вещи. Автомобиль Hyundai предприятия аренды Spark внезапно развернулся, пересек двойную сплошную линию - водитель заметил стоящих впереди полицейских. Разворот паренька не спас, его сразу же догнали два полицейских экипажа.
Выяснилось, что за рулём 17-летний, а пассажир ещё моложе - 15 лет. Как дети получили арендуемый автомобиль, выясняется. Молодые люди были наглыми, документов полицейским не предоставили.
После этого ещё попался и водитель Honda. Парень, не имеющий водительских прав, сказал, что вез своего друга (нетрезвого) забрать с работы его подругу.
После этого попался водитель Mazda, у него установлена степень опьянения 0,23 промилле. Парень, не имеющий 2 лет стажа вождения, сказал, что за час до этого выпил бокал пива.
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