Ночью в Вильнюсе ножевые ранения получили двое полицейских

Подозреваемые нетрезвый (1,98 промилле) мужчина (1976 г.р.), нетрезвый (1,15 промилле) молодой человек (1992 г.р.) и нетрезвый (1,61 промилле) мужчина (1985 г.р.) закрыты в КПЗ. Начато расследование.
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