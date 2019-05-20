Ночью в Вильнюсе ножевые ранения получили двое полицейских

В ночь на 20 мая, в 1.47 ч., в Вильнюсе, на ул. Фабийонишкю, во время конфликта пострадали двое полицейских (в свободное от работы время, на них не было униформы). Им назначено амбулаторное лечение.
© DELFI / Karolina Pansevič

Подозреваемые нетрезвый (1,98 промилле) мужчина (1976 г.р.), нетрезвый (1,15 промилле) молодой человек (1992 г.р.) и нетрезвый (1,61 промилле) мужчина (1985 г.р.) закрыты в КПЗ. Начато расследование.

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