Ночью в Вильнюсе ножевые ранения получили двое полицейских

В ночь на 20 мая, в 1.47 ч., в Вильнюсе, на ул. Фабийонишкю, во время конфликта пострадали двое полицейских (в свободное от работы время, на них не было униформы). Им назначено амбулаторное лечение.