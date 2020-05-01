По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, ангар компании Inter Cars горел открытым пламенем. Около 1 ч. ночи полностью сгорела крыша ангара, от жара деформировались металлические конструкции.

На месте пожара работали большие наряды пожарных: 5 автоцистерн, два водовоза, три автолестницы.

Ночью пожарные еще не знали, что находится в ангаре. Компания Inter Cars торгует деталями для автомобилей, резиной, машинным маслом, мотоциклами и т.д.