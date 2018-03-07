Весь коридор на 12 этаже был залит бензином, у дверей квартир лежали пропитанные бензином тряпки. Особенно много бензина было налито около лифта и лестницы, там также лежало облитое бензином тряпьё.
По мнению жителей, кто-то хотел сделать так, чтобы в случае пожара у людей не было шансов на спасение.
Мужчина, который первым вышел в подъезд, услышал звук зажигалки. Но видно, она не зажглась. Вероятно, поджигатель услышал, что кто-то вышел из квартиры, поэтому сбежал, не успев поджечь бензин. Житель слышал, как кто-то бежал вниз по лестнице.
Полицию вызвали в 3.31 ч.
Сотрудники ГКП Вильнюсского округа подтвердили DELFI, что такой вызов был. Приехав на место происшествия, патрульные зафиксировали, что у лифта и в коридоре разлито горючее вещество с резким бензиновым запахом, лежат пропитанные горючей жидкостью тряпки.
Полиция расследует обстоятельства происшествия. Подозревают попытку уничтожения чужого имущества опасным для общества способом.
Жители общежития напуганы. По их словам, ни у кого из жителей 12 этажа шансов на спасение не было бы.
Жительницы дома сказали журналисту DELFI, что, по их мнению, это может быть связано с конфликтом между жителями 12-го этажа с жителями другого этажа дома. На вопрос, логично ли поджигать дом, в котором живешь (пусть и другой его этаж), женщины ответили, что у тех, кто все время пьет, логика не действует.
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