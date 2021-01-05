Ночью в троллейбусном парке вандалы изрисовали четыре троллейбуса

Скопировать ссылку Ночью в троллейбусном парке вандалы изрисовали четыре троллейбуса

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В ночь на 4 января, в 1.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Жолино, неустановленные личности, проникли на охраняемую территорию троллейбусного парка и разрисовали красками 4 троллейбуса.