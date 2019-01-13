Во время рейда попался один водитель с недействительным водительским удостоверением, а у другого удостоверения вообще не было – право на управление механическими средствами у него забрали за то, что он ездил, будучи нетрезвым.
Около 23.15 был остановлен первый в эту ночь нетрезвый водитель – на улице Кудиркос попался управлявший Renault Megane мужчина в возрасте. Хотя он "надул" не так и много – 0,75 промилле, мужчина кипятился, во время заполнения протокола внезапно выскочил из полицейского автомобиля и попытался куда-то пойти, но его тут же поймали и отвели назад. Во время этого он пытался материться, грозно посылая окружающих в известном направлении на русском языке.
Во время рейда было получено сообщение таксиста, что в районе Лаздинай его автомобиль зацепил Volvo и, не остановившись, уехал. Таксист попробовал отследить этот автомобиль и сообщил сотрудникам полиции, куда он едет. Вскоре указанный Volvo остановили патрульные.
Выяснилось, что таксист ошибся – дорожного происшествия не было: Volvo не зацепил автомобиль такси, в крыло последнего ударился кусок мокрого снега и грязи, вылетевший из-под колеса Volvo. Однако выяснилось и другое – управлявшая Volvo девушка была в состоянии сильного алкогольного опьянения, у неё была установлена степень опьянения 1,9 промилле. Кстати, ехавшая вместе с водительницей подруга оказалась еще более пьяной.
Узнав, что начато досудебное расследование, и она будет осуждена, водитель очень расчувствовалась, долго плакала.
Около 1.30 участники рейда приехали на улицу Пилимо и обосновались около перекрестка с улицей Клайпедос. Вскоре два водителя один за другим на глазах полицейских нарушили требования дорожного знака "Въезд запрещён" (по улице Пилимо в сторону вокзала может ехать только маршрутный транспорт). Управлявший автомобилем Toyota молодой человек получил штраф в размере 15 евро. А для водителя автомобиля Mercedes, гражданина Украины, всё закончилось ещё хуже, поскольку выяснилось, что он пьян – 1,16 промилле.
Последним попался водитель Renault Scenic, у него была установлена степень опьянения 1,34 промилле. На вопрос, не боялся ли он, в нетрезвом состоянии управляя автомобилем, совершить аварию, мужчина ответил, что не боялся. Поскольку не нашлось кому сесть за руль его автомобиля, Renault отвезли на охраняемую стоянку.
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