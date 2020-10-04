Ночью в реке Дане начало тонуть историческое рыболовное судно

"Для предотвращения возможного попадания загрязняющих веществ в реку и акваторию порта, катер дирекции порта Zunda ограждал судно капотными заграждениями, позже были построены дополнительные поглощающие капоты. Рыболовное судно опасно прислонилось к набережной, но не повредило ее. Люди не пострадали, причин, по которым корабль начал тонуть, пока не установлены", - говорится в сообщении.

Об инциденте были проинформированы все ответственные учреждения, экологи, представители самоуправления города Клайпеды.

Судовладелец обязан позаботиться о тонущем судне.

Ole Wilassen - историческое норвежское судно, построенное в 1948 году. Пару лет назад рыболовное судно было отремонтировано в Клайпеде.