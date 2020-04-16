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В ночь на четверг, в 0.17 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о ДТП в Пасвальском районе. В дер. Вилейшяй перевернулся автомобиль. Пострадала женщина.
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