Ночью в Пасвальском районе произошло ДТП, пострадала женщина

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В ночь на четверг, в 0.17 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о ДТП в Пасвальском районе. В дер. Вилейшяй перевернулся автомобиль. Пострадала женщина.