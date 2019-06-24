Ночью в Клайпеде на пару напала вооруженная камнями банда

В клайпедскую полицию обратился молодой человек, который сообщил, что 23 июня, в 23.50 ч. на ул. Бяржу, в Клайпеде, на него и его подругу было совершено нападение. Молодой человек с девушкой сидели в автомобиле VW Passat.