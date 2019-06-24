В клайпедскую полицию обратился молодой человек, который сообщил, что 23 июня, в 23.50 ч. на ул. Бяржу, в Клайпеде, на него и его подругу было совершено нападение. Молодой человек с девушкой сидели в автомобиле VW Passat.
© DELFI / Karolina Pansevič

К автомобилю подбежали 5-6 человек и камнями выбили ветровое стекло автомобиля VW Passat. Когда молодой человек вышел из авто, один из нападавших бросил ему камень в живот. Кроме того, агрессоры выбили заднее стекло в автомобиле и помяли дверь.

Начато расследование.

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