Водители обоих транспортных средств (молодые люди 1997 и 1996 г.р.), по предварительным данным, были трезвыми. Оба они получили травмы и были доставлены в больницу. В больницу доставили и пассажирку (1997 г.р.) одного из BMW.

Во время ДТП были повреждены и несколько дорожных знаков. Начато расследование.

На этом перекрестке сейчас не работает светофор, поэтому полиция просит водителей быть внимательными и соблюдать ДТП.