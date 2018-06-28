Водители обоих транспортных средств (молодые люди 1997 и 1996 г.р.), по предварительным данным, были трезвыми. Оба они получили травмы и были доставлены в больницу. В больницу доставили и пассажирку (1997 г.р.) одного из BMW.
Во время ДТП были повреждены и несколько дорожных знаков. Начато расследование.
На этом перекрестке сейчас не работает светофор, поэтому полиция просит водителей быть внимательными и соблюдать ДТП.
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