Ночью в Каунасе огнем уничтожены легковой автомобиль и микроавтобус

В ночь с четверга на пятницу в Каунасе пожарные тушили два транспортных средства: легковой автомобиль и микроавтобус.
Kauno dangų nušvietė liepsnos: manieže kilo didžiulis gaisras
© DELFI / Rafael Achmedov

Каунасский департамент противопожарной безопасности и спасения проинформировал: вначале сообщили, что во дворе горит микроавтобус.

Оказалось, что открытым пламенем горел микроавтобус и легковой автомобиль.

По предварительным данным, полностью сгорел легковой автомобиль Mitsubishi и микроавтобус Mercedes Benz Sprinter.

Ведется следствие.

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