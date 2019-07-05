Ночью в Каунасе огнем уничтожены легковой автомобиль и микроавтобус

Каунасский департамент противопожарной безопасности и спасения проинформировал: вначале сообщили, что во дворе горит микроавтобус.
Оказалось, что открытым пламенем горел микроавтобус и легковой автомобиль.
По предварительным данным, полностью сгорел легковой автомобиль Mitsubishi и микроавтобус Mercedes Benz Sprinter.
Ведется следствие.
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