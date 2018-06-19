В Вильнюсе, в районе вокзала, четыре девушки избили и ограбили несовершеннолетнюю.
© DELFI / Valdas Kopūstas

Преступление было совершено в ночь на вторник, на ул. Соду, на автобусном вокзале.

Четыре незнакомые девушки избили 14-летнюю девочку о забрали у нее мобильный телефон. Ущерб ‒ 300 евро.

Пострадавшая получила травмы шеи головы, ей назначено амбулаторное лечение.

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