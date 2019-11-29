Ночью под Вильнюсом пассажиры ограбили таксиста

В ночь на пятницу, в 1.26 ч., поступила просьба о помощи. Звонил водитель такси, который сообщил что его ограбили клиенты.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Водитель (1965 г.р.) Toyota Prius привез мужчину и женщину из Вильнюса – в дер. Кальвяляй (Вильнюсский район). Там парочка заявила, что у них нет денег (поездка стоила 24 евро), но деньги сейчас вынесет сестра пассажирки.

Пока ждали "сестру", пассажиры вышли из машины, но вскоре женщина села в машину рядом с водителем. Мужчина встал рядом с водительской дверцей. Женщина схватила деньги, которые были у водителя (около 30 евро), таксист схватил ее за руку. В этот момент мужчина открыл дверцу и стал душить водителя. Когда водитель вырвался, парочка сбежала.

Полицейские нашли подозреваемых в доме, около которого произошло ограбление. И мужчина (1988 г.р.), и женщина (1997 г.р.) уже попадали в поле зрения полиции – они были судимы за кражи и другие преступления.

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