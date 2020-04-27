aA
В ночь на 27 апреля, в 0.45 ч., в Вильнюсском районе, в Рудамине, у пруда, неустановленные лица избили двоих молодых людей (2001 г.р.) и угнали у них автомобиль BMW X5.
Пострадавших на скорой увезли в больницу.
По словам пострадавших, агрессоры приехали на 5-6 автомобилях (BMW, BMW X5, VW Golf и др.)
Обстоятельства происшествия выясняются, начато расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новый этап карантина в Литве: откроются кафе, парикмахерские и музеи (38)
С 27 апреля в Литве вступает в силу новый этап смягчения...
За сутки в Литве установили 11 новых случаев коронавируса всего 1449 (46)
По данным на 7.00 ч. 27 апреля, в воскресенье в Литве...
Вице-министр рассказала, как отныне будут выглядеть визиты к врачам в Литве (6)
В среду будет принято решение о возобновлении...
Погода: последние дни апреля принесут не только тепло
Неделя начнется с сухой и более приятной погоды, позже...