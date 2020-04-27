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В ночь на 27 апреля, в 0.45 ч., в Вильнюсском районе, в Рудамине, у пруда, неустановленные лица избили двоих молодых людей (2001 г.р.) и угнали у них автомобиль BMW X5.
2019 m. BMW X5 M50d
2019 m. BMW X5 M50d
© Jurgis Paplaitis

Пострадавших на скорой увезли в больницу.

По словам пострадавших, агрессоры приехали на 5-6 автомобилях (BMW, BMW X5, VW Golf и др.)

Обстоятельства происшествия выясняются, начато расследование.

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