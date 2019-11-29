Ночью около вокзала в Вильнюсе мужчина получил ножевые ранения

В ночь на 29 ноября, около 00.00 ч., в Вильнюсе, на ул. Гелю, неизвестный нанес ножевые ранения мужчине (1984 г.р.). Пострадавший был госпитализирован. Диагноз - ножевые ранения в области спины, ноги и руки.
Peilis
© DELFI / Karolina Pansevič

Полиция ищет подозреваемого.

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