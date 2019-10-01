В ночь на вторник вертолет ВВС вылетел на поиски пропавших людей, сообщает Минобороны Литвы.
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30 сентября полиция обратилась за помощью в поисках пропавшей в лесу женщины в деревне Шярнай (Клайпедский район). На поиски пропавшей вылетел вертолет AS-365 Dauphin.

Когда вертолет поднялся в воздух поступила еще одна просьба - в окрестностях Варняй (Тельшяйский район) в лесу пропал пожилой мужчина (1926 г.р.). Он в 12.30 ч. вышел из дома в Варняй и пошел в лес за грибами.

Около 2 ч. ночи вертолет вернулся, пропавших не обнаружили.

Полиция сообщила, что без вести пропала Рома Петрейкене (1970 г.р.). Близкие не могут связаться с ней с 29 октября. Ее автомобиль нашли в деревне Шярнай.

1 октября тело женщины было обнаружено в лесу. Полиция благодарит жителей за помощь в поисках пропавшей.

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