По предварительным данным, водитель был трезвым, а пострадавшая - пьяна.

Пострадавшая сознания не потеряла. В 0.22 ч. пожарные-спасатели извлекли ее из-под автомобиля и передали в руки врачей.

Водитель (1980 г.р.), рассказал, что, вернувшись домой, открыл ворота и въехал во двор, когда почувствовал, что на что-то наехал. Он попробовал дать задний ход, потом вышел из машины и увидел, что между колесами лежит его тетя (1953 г.р.).

К счастью, женщина оказалась между колесами, а не под ними. Днище автомобиля поранило ее голову, однако, по предварительным данным, полученная травма жизни пострадавшей не угрожает.