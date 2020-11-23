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В ночь на понедельник, в 23.47 ч., вильнюсская полиция, скорая и пожарные-спасатели получили сообщение о том, что на окраине Вильнюса, на ул. Балтои Воке, во дворе частного дома автомобиль переехал лежавшую на земле женщину.
Policija, patruliai, švyturėliai
Policija, patruliai, švyturėliai
© DELFI / Ainis Gurevičius

По предварительным данным, водитель был трезвым, а пострадавшая - пьяна.

Пострадавшая сознания не потеряла. В 0.22 ч. пожарные-спасатели извлекли ее из-под автомобиля и передали в руки врачей.

Водитель (1980 г.р.), рассказал, что, вернувшись домой, открыл ворота и въехал во двор, когда почувствовал, что на что-то наехал. Он попробовал дать задний ход, потом вышел из машины и увидел, что между колесами лежит его тетя (1953 г.р.).

К счастью, женщина оказалась между колесами, а не под ними. Днище автомобиля поранило ее голову, однако, по предварительным данным, полученная травма жизни пострадавшей не угрожает.

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