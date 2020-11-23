По предварительным данным, водитель был трезвым, а пострадавшая - пьяна.
Пострадавшая сознания не потеряла. В 0.22 ч. пожарные-спасатели извлекли ее из-под автомобиля и передали в руки врачей.
Водитель (1980 г.р.), рассказал, что, вернувшись домой, открыл ворота и въехал во двор, когда почувствовал, что на что-то наехал. Он попробовал дать задний ход, потом вышел из машины и увидел, что между колесами лежит его тетя (1953 г.р.).
К счастью, женщина оказалась между колесами, а не под ними. Днище автомобиля поранило ее голову, однако, по предварительным данным, полученная травма жизни пострадавшей не угрожает.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новоизбранная депутат: лучше жить в неремонтированной парламентской гостинице, чем далеко от центра (58)
Нужна ли депутатам парламентская гостиница или лучше...
Предварительные данные: за сутки в Литве установили 1192 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Литве установили 1192 новых случаев...
Литовский город, где цены ниже, чем в Польше (161)
Напрасно жители Литвы проезжают Лентварис, этот город...
В конце недели зима напомнит о своем приближении
В воскресенье утром на востоке страны выпал снег, но...
Профессор: новых случаев коронавируса в Литве много, и их число может увеличиться (15)
За минувшие сутки выявили 2307 случаев заражения COVID-19 ,...