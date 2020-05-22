aA
В ночь на 22 мая, в 2.50 ч., в Укмергском районе, на 63-м км дороги Паневежис-Вильнюс, был остановлен автомобиль Citroen Xsara, которым управлял нетрезвый (1,59 промилле) военный Литовской армии (1995 г.р.).
Ночью на магистрали полиция остановила пьяного военного за рулем автомобиля
© DELFI / Ainis Gurevičius

Мужчину опросили. Начато расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Министр жестокую установку изменил, но реальность иная: людей старше 60 лет от работы отстраняют (32)

Излюбленное министром здравоохранения Аурелиюсом...

Большая часть учеников в Литве с понедельника в школу не пойдет

С 25 мая правительство Литвы разрешило открыть школы...

Медики Литвы: быстрые тесты не подходят для диагностики коронавируса (1)

Быстрые тесты, выявляющие антитела в крови, показывают...

Сообщается о еще одной смерти от коронавируса в Литве

В пятницу стало известно о еще одной смерти от...

Ginreta Megelinskienė Koronavirusas

Эпидемиолог рассказала, когда количество случаев COVID-19 в Литве может вырасти (22)

19 мая сообщили о 15 новых случаях коронавируса в Литве,...

|Maža didelių žinių kaina