В ночь на пятницу, около 0.45 ч., в Вильнюсе, на ул. Жирню, пьяный водитель разбил автомобиль каршеринговой компании CityBee Porsche 718 Boxster. Автомобиль поврежден очень серьезно. Во время ДТП был поврежден и тягач. Пьяного водителя каршерингового автомобиля доставили в больницу.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Каршеринговый автомобиль Porsche 718 Boxster попал в ДТП на ул. Жирню. Автомобилем управлял 26-летний мужчина. По словам очевидцев ДТП, автомобиль мчался на огромной скорости. Машину бросило в сторону, она врезалась в ограждение, стала вертеться на месте и врезалась в полуприцеп тягача. После этого автомобиль съехал с дороги.

Водитель тягача, ехавшего из Беларуси в Клайпеду, рассказал, что автомобиль Porsche нагнал его и врезался в него.

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Во время ДТП был поврежден механизм управления полуприцепом. Коллеги помогли водителю большегрузной машины привести механизм в порядок. В ДТП пострадал водитель Porsche. По предварительным данным, травмы не серьезные, однако врачи скорой помощи увезли его на осмотр в больницу. Полиция на месте происшествия установила, что водитель пьян - 1,41 промилле.

Пьян был и пассажир, но он не пострадал.

CityBee сдавала этот кабриолет в Вильнюсе около полугода. 2 июля ночью он уже участвовал в ДТП, совершенном нетрезвым водителем. Тогда ДТП произошло на круговом перекрестке у театра оперы и балета, Porsche врезался в бордюр, в результате был поврежден бампер, покрышка и диск (ущерб - около 4000 евро). Водитель с места ДТП скрылся, однако той же ночью за рулем этого авто его остановила полиция. В организме 21-летнего водителя было 2,21 промилле.

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