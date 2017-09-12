Ночью дети вызвали полицию: мужчина нанес ножевые ранения их матери

На месте происшествия в квартире полиция обнаружила пострадавшую женщину (1976 г.р.) и троих несовершеннолетних детей (17 и 10-летних мальчиков и 2-летнюю девочку). Выяснилось, что ножевые ранения женщине нанес ее бывший супруг (1968 г.р.), который пришел к ней домой.

Врачи увезли женщину в Мажейкяйскую больницу и поместили в реанимацию. Полиция отправилась на поиск подозреваемого. На его поиски бросили усиленные наряды полиции.

Прочесав все центральные улицы Мажейкяй, в 9.15 ч. подозреваемого задержали в Мажейкяйском парке. У мужчины, который 12 раз был судим за мошенничество и другие преступления, с собой был нож. Мужчину закрыли в арестантскую. Выясняют, по какой причине он нанес раны своей бывшей супруге.