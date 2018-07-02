Ночью Audi врезался в дерево – водитель погиб

1 июля ночью, в 1.53 ч., в Рокишкском районе, на 66-м км дороги Радишкис-Аникщяй-Рокишкис, автомобиль Audi A6, которым управлял молодой человек (1996 г.р.), съехал с дороги и врезался в дерево.