Ночные развлечения в вильнюсском клубе завершились кошмаром: подозревают, что была изнасилована девушка

В субботу редакция портала Delfi получила анонимное письмо, в котором сообщалось, что в клубе Metelica была изнасилована и избита девушка.

"Молодой человек (22 лет) вел себя неадекватно, возможно он употреблял не только алкоголь, он душил, таскал за волосы и бил девушку по лицу, заставлял ее вступить с ним в интимную связь. После расследования и экспертизы слова девушки подтвердились - ее тело было усеяно синяками, ноги, руки, спина, грудь и т.д.

Челюсть у девушки распухла, поскольку молодой человек бил ее по лицу, требуя повиновения. Девушка пережила физическое и психологическое насилие. Охрана клуба уверяет, что ничего об этом инциденте не знает.

В клуб ночью приезжала полиция и врачи скорой помощи. Полиция приехала в течение 7 минут. Врачи осмотрели девушку, полиция задержала и увезла молодого человека. В комиссариате было составлено заявление. Молодого человека после допроса отпустили. Начато расследование", – писал неизвестный в редакцию.

Delfi связался с пресс-секретарем ГКП Вильнюсского округа Лорета Кайрене, которая подтвердила, что такой вызов поступал.

По данным полиции, 15 февраля в 2.12 ч. поступило сообщение, что в клубе Metelica была изнасилована и избита девушка.

Позвонила в полицию подруга пострадавшей, она сказала, что насильник находится в клубе, что нужна помощь полиции и врачей.

Кайрене сказала, что начато расследование по 1 ч. 149 ст. УК ЛР (изнасилование). За это преступление грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

В полицию был доставлен молодой человек 1998 г.р.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.

Журналист Delfi обратился в клуб 16 февраля и пытался связаться с его представителями, однако все усилия были напрасны. Ни на сообщения, ни на звонки ответа не последовало.