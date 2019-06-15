Рейд начался в районе Неменчинес плянтас, проверялись водители, которые возвращались в город. Здесь проблема была с единственным водителем, который превысил разрешенное количество алкоголя. Управлявший Audi A6 был подвыпившим (0,45 промилле). Он признался, что несколько часов назад употреблял пиво.

После полуночи проверялись водители по улице Т. Нарбуто, однако здесь никто не был наказан.

Однако водителей, которые выпивали, не превышая разрешенную норму в 0,40 промилле, было много - 21.