В воскресенье ночью на столичных улицах дорожная полиция провела очередной рейд. Он начался в полночь на кольце возле университета образовательных наук.
© DELFI / Erikas Skardžius

Здесь были остановлены два молодых мужчины без водительских прав. Водитель BMW ранее был лишен прав за превышение скорости, не имея двухлетнего стажа вождения. Срок наказания уже истек, однако молодой человек не пересдал экзамен, поэтому ему документ не вернули.

Мужчина (1989 г.р.) за рулем Audi A6 также был лишен прав за превышение допустимой скорости. По данным полиции, этот любитель быстрой езды не платил штрафы.

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Около 2 часов ночи полицейские встали на ул.Пилимо. Здесь немалый штраф (300-450 евро) заработал молодой человек (1995 г.р.) за рулем Audi A4. У него никогда не было водительских прав. В январе его уже останаваливали.

Полиция остановила для проверки и автомобиль Audi известного исполнителя Донатаса Монтвидаса. После проверки документов никаких претензий у полицейских к нему не было.

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