В Вильнюсе в ночь с пятницы на субботу дорожная полиция провела рейд неприятности ожидали 3 водителей одного из которых пришлось догонять на высокой скорости
© DELFI / Erikas Skardžius

На улице Гележинио Вилко водитель остановленного автомобиля такси Opel Astra уже не раз наказывался за нарушение правил дорожного движения, хотя у него еще нет 2-летнего стажа.

Когда полицейские поинтересовались, почему его автомобиль не помечен кленовым листом новичка, водитель полицейскому посоветовал самому найти этот лист.

В отношении нарушителя был составлен протокол за нарушение правил. Его пассажиры путь продолжили в пешком.

После полуночи на кольце, расположенном рядом с Университетом гуманитарных наук, попалась нетрезвая водительница Mazda 3. В крови нарушительницы (1973 года рождения) обнаружено 0,81 промилле алкоголя.

Примерно в 2:00 ночи на кольцо выехал автомобиль Audi A6, водитель которого, увидев полицейских, нажал на газ.

Сначала беглецу удалось оторваться от преследователей, но в скором времени полицейские увидели автомобиль уставленным на стоянке на улице Ясинскио.

В автомобиле людей не было, однако прохожие показали, куда направились ехавшие на нём люди. Полицейские нагнали беглецов. В крови водителя (1991 года рождения) было обнаружено 0,37 промилле алкоголя. Водительских прав у него не было, он уже не один раз был наказан за нарушение правил дорожного движения.

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