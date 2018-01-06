На улице Гележинио Вилко водитель остановленного автомобиля такси Opel Astra уже не раз наказывался за нарушение правил дорожного движения, хотя у него еще нет 2-летнего стажа.
Когда полицейские поинтересовались, почему его автомобиль не помечен кленовым листом новичка, водитель полицейскому посоветовал самому найти этот лист.
В отношении нарушителя был составлен протокол за нарушение правил. Его пассажиры путь продолжили в пешком.
После полуночи на кольце, расположенном рядом с Университетом гуманитарных наук, попалась нетрезвая водительница Mazda 3. В крови нарушительницы (1973 года рождения) обнаружено 0,81 промилле алкоголя.
Примерно в 2:00 ночи на кольцо выехал автомобиль Audi A6, водитель которого, увидев полицейских, нажал на газ.
Сначала беглецу удалось оторваться от преследователей, но в скором времени полицейские увидели автомобиль уставленным на стоянке на улице Ясинскио.
В автомобиле людей не было, однако прохожие показали, куда направились ехавшие на нём люди. Полицейские нагнали беглецов. В крови водителя (1991 года рождения) было обнаружено 0,37 промилле алкоголя. Водительских прав у него не было, он уже не один раз был наказан за нарушение правил дорожного движения.
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