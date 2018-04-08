Ночной рейд в Вильнюсе: в центре внимания оказались водители без прав

На ул. Атейтес один за другим были остановлены несколько молодых людей без прав. Первым попался молодой человек, на счету которого уже не первый штраф за вождение без документов.
Водителю Volvo пришлось передать автомобиль другу. Сам он получил штраф за вождение без документа (он лишен прав за нарушения).
Через несколько минут попался еще один водитель без прав. Водитель Audi рассказал, что лишился прав из-за алкоголя (в крови было больше 2 промилле).
По словам молодого человека, он как раз сейчас сдает теорию.
В полночь был остановлен водитель Audi, мчавшийся на скорости 100 км/ч по ул. Озо, где допустимая скорость 60 км/ч. Мужчине грозит штраф.
После того как полиция перебралась на ул. Друёс, был остановлен автомобиль BMW, в котором ехали цыгане. Выяснилось, что у водителя нет прав на вождение. Мужчин попросили выйти из машины, автомобиль обыскали. Водитель был наказан за вождение без документов.
Затем внимание полиции привлекли мотоциклисты. У одного из 7 остановленных молодых людей не было прав на вождение такого мощного мотоцикла.
Молодой человек сожалел, что так произошло, ему грозит штраф в 300 евро.
Около 2 ч. полиция остановила BMW. Выяснилось, что на передних боковых стеклах машины есть сетка. Нарушителю назначили штраф в размере 15 евро.
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