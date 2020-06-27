Ночной рейд в Вильнюсе удивил полицейских: штрафы получили только несколько человек

Рейд начался в 22 ч., на ул. Сукилелю. Там попались двое без ремне безопасности.
После полуночи полиция переместилась на ул. Швитригайлос. Во время рейда был наказан лишь один водитель за то, что у него были неисправные фары.
Полиция во время карантина ночные рейды не проводила. Сообщается, что отныне они снова станут обычным делом.
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