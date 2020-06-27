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В ночь с пятницы на субботу Вильнюсская полиция провела рейд. Сообщается, что за время рейда было зафиксировали всего несколько нарушителей.
Ночной рейд в Вильнюсе удивил полицейских: штрафы получили только несколько человек
© DELFI / Erika Venckutė

Рейд начался в 22 ч., на ул. Сукилелю. Там попались двое без ремне безопасности.

После полуночи полиция переместилась на ул. Швитригайлос. Во время рейда был наказан лишь один водитель за то, что у него были неисправные фары.

Полиция во время карантина ночные рейды не проводила. Сообщается, что отныне они снова станут обычным делом.

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