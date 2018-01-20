В пятницу примерно в 22:00 полицейские получили сообщение, что на улице Жалюю ежеру мужчина остановил автомобиль Daihatsu. Прохожий не побоялся отнять у водителя ключи и находился рядом с ним, пока не приехали полицейские.

В крови водителя было обнаружено 1,5 промилле алкоголя, в связи с чем ему грозит уголовная ответственность.

Примерно в полнось полицейские уже работали на улице Байвидишкю, здесь они оказались, получив сообщение об аварии.

Автомобиль BMW врезался в осветительный столб, в результате чего машина перевернулась, а столб был сломан. А вот водитель "исчез": 4 пьяных молодых человека в возрасте до 20 лет утверждали, что ни один из них не был за рулем. Согласно новому порядку, у них но не было права употреблять алкоголь. В крови молодых людей было обнаружено более 1,5 промилле алкоголя.

После полуночи в руки полицейских попались два любителя скорости без водительских прав.

Один из них был остановлен на улице Нарбуто. Это водитель такси, несколько месяцев назад за превышение скорости он был лишён водительских прав. Однако мужчина, который в течение 3 месяцев не имел права садиться за руль, не только ехал со мной вез пассажиров.