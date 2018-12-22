Ночной рейд в Вильнюсе: пьяный водитель снес знаки

Около 23 ч. полиция начала рейд на ул. Атейтес.

Первым был остановлен автомобиль Opel со знаками, сообщающими о том, что водитель предоставляет услуги подвоза пассажиров. Водитель уверял, что он забыл права дома, однако когда его попросили продиктовать персональный код, в базе данных полицейские увидели лицо другого мужчины.

Полицейские попросили его позвонить родственникам, если он не помнит свой персональный код. Тогда он стал рассказывать, что его мама за границей, в Америке, отец умер, поэтому звонить некому.

Однако полицейские в эту историю не поверили и выяснили, что прав у молодого человека никогда не было.

Пока полиция составляла протокол, водитель нашел близкого человека. Приехала девушка, которая села за руль его автомобиля, чтобы автомобиль не оказался на полицейской площадке.

После полуночи к месту рейда приехал водитель Hyundai i30, который снес установленные знаки и поехал дальше.

Полицейские остановили его недалеко от улицы Фабийонишкю. Мужчина не хотел проверяться на трезвость. Около получаса полицейские пытались проверить, не пьян ли он. За это время пассажир его автомобиля ушел.

Через полчаса водитель Hyundai все же подул в алкотестер. Водитель был пьян - 1,63 промилле. Ему грозит уголовная ответственность.