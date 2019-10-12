Ночной рейд в Вильнюсе: попались всего два нетрезвых водителя

Около 22 ч. полиция остановилась для проведения рейда на ул. Ажуолино. Тут внимание полиции привлек автомобиль Toyota Yaris, остановившийся, не доезжая до места, где находилась полиция.
Полиция отправилась, чтобы выяснить, в чем причина. За рулем сидела девушка, а на улице стоял молодой человек. Полицейские стали выяснять, кто из них управлял автомобилем.
Девушка утверждала, что за рулем ехала она. Однако поведение молодого человека вызвало у полицейских подозрения. Полицейские проверили обоих на трезвость. Оба они были трезвыми, но молодой человек вел себя странно. Тогда полицейские стали говорить с молодыми людьми по отдельности.
Молодому человеку предложили письменно объяснить, что произошло, он написал, что автомобилем управлял он, хотя у него нет и никогда не было водительского удостоверения.
На том же месте был остановлен еще один автомобиль Toyota.
Водитель Toyota Avensis от полиции не прятался, однако выяснилось, что у него в организме было 0,50 промилле.
Вскоре полиция заметила, что не доезжая до места рейда остановился автомобиль Citroen. В организме водителя было 0,19 промилле, однако выяснилось, что у водителя нет прав.
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