Ночной рейд в Вильнюсе: попались нетрезвые женщины

На улице Пилимо полицейские остановили автомобиль Toyota, принадлежащий "CityBee", за рулем которого была девушка. Водитель, которая не достигла двухлетнего водительского стажа, были проверена на трезвость, но оказалось, что девушка находилась с состоянии легкого опьянения. Алкотестер показал 0,31 промилле.
За итоги такой поездки ей придется значительно раскошелиться. Девушка должна будет заплатить не только штраф в размере от 230 до 300 евро, но и платить за курс в автошколе, а также рассчитаться с "CityBee".
"CityBee" объявила о нулевой толерантности ко всем своим клиентам, поэтому водители автомобилей должны быть абсолютно трезвыми. Поэтому девушка, которая нарушила это положение, должна будет заплатить CityBee 2000 евро.
Почти в то же время был остановлен автомобиль Lexus, за рулем которого также была женщина. Подозрения в употреблении алкоголя подтвердились. Алкотестер показал 0,44 промилле. Женщину ожидает штраф от 300 до 450 евро.
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