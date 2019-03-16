В ходе полицейского рейда в Вильнюсе с пятницы на субботу проверки не избежали подвыпившие женщины. Одной из них поездка в состоянии легкого опьянения ударит по карману.
© DELFI / Erikas Skardžius

На улице Пилимо полицейские остановили автомобиль Toyota, принадлежащий "CityBee", за рулем которого была девушка. Водитель, которая не достигла двухлетнего водительского стажа, были проверена на трезвость, но оказалось, что девушка находилась с состоянии легкого опьянения. Алкотестер показал 0,31 промилле.

За итоги такой поездки ей придется значительно раскошелиться. Девушка должна будет заплатить не только штраф в размере от 230 до 300 евро, но и платить за курс в автошколе, а также рассчитаться с "CityBee".

"CityBee" объявила о нулевой толерантности ко всем своим клиентам, поэтому водители автомобилей должны быть абсолютно трезвыми. Поэтому девушка, которая нарушила это положение, должна будет заплатить CityBee 2000 евро.

Почти в то же время был остановлен автомобиль Lexus, за рулем которого также была женщина. Подозрения в употреблении алкоголя подтвердились. Алкотестер показал 0,44 промилле. Женщину ожидает штраф от 300 до 450 евро.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

Женщина в Шяуляйском районе подозревается в жестоком обращении с несовершеннолетним опекаемым ребенком

В Шяуляйском районе женщина жестоко обращалась с...

Полиция ищет женщину, замеченную на камерах: она должна знать, куда пропали духи (2)

Полиция Каунаса пытаются выяснить, кто не заплатил за...

Ночной рейд в Вильнюсе: попались нетрезвые женщины

В ходе полицейского рейда в Вильнюсе с пятницы на...

В Вильнюсе в горящей квартире был заточен мужчина (2)

В Вильнюсе пожарные-спасатели спешили по вызову - в...

В Мажейкском районе полиция разыскивает пропавшую без вести девушку (5)

В Мажейкском районе полиция разыскивает пропавшую без...

TOP новостей

Sergijus Dmitrijevas Sergijus Dmitrijevas Sergijus Dmitrijevas Sergijus Dmitrijevas

Украинский православный военный капеллан: "То, что Литва пережила в 1991 году, мы переживаем сейчас" "Верю, что религиозная свобода наступит и в России" (141)

Церковь, которая не со своим народом, обречена на...

Решение ЕСПЧ относительно литовских партизан: шесть вопросов и ответов (343)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге...

Каравай Константина Ларькова Белорусский пекарь в Вильнюсе

"Уговорили, и так я попал в Вильнюс": как белорусский пекарь нашел хлебное место в Литве (14)

Пироги и караваи с белорусским колоритом уже более двух...

Плохие новости для будущих студентов: цены на учебу выросли на 180-1700 евро (87)

Будущие литовские студенты и их родители должны с...

Науседа представил внешнеполитическую программу: 10 цитат (101)

Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа в...