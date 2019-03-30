Поздним вечером в пятницу обычный рейд вильнюсской дорожной полиции начался в Новой Вильне. Все проверенные здесь водители были трезвы. Однако глубокой ночью в Старом городе Вильнюса попалась нетрезвая женщина.
© DELFI / Erikas Skardžius

В 01:00 участники рейда прибыли в Старый город и взялись проверять водителей на перекрёстке улиц Майронё и Ишганитойо. Водители и здесь были трезвыми.

Однако в 02:00 подъехал Mini Cooper. Водитель этого автомобиля (1981 г.р.) "надула" 0,93 промилле. Женщина заявила, что выпила лишь бокал вина.

В субботу утром вильнюсская дорожная полиция провела ещё один рейд. Водителей проверяли на ул.Сукилелю. Все были трезвыми, однако попались трое без водительских прав.

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Один из них оштрафован впервые. А водитель микроавтобуса Peugeot (1997 г.р.) за управление транспортным средством при отсутствии водительских прав оштрафован уже в седьмой раз.

У третьего нарушителя водительские права были отобраны ранее. На этот раз он ехал с женой, имевшей права, но, как он сам объяснил,поссорился с супругой, поэтому за руль сел сам.

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