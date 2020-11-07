Ночной рейд в Вильнюсе: полиция штрафовала и водителей, и пешеходов

Сотрудники полиции много внимания уделяли пешеходам. За время рейда были наказаны 35 человек.
Полиция информирует, что на ул. Л.Асанавичютес был замечен мужчина лет 50, который шел на красный свет. Полицейские подошло к мужчине, он пытался бежать, стал бороться с одним из стражей порядка.
По предварительным данным, мужчина ударил полицейского по руке. Полицейским пришлось применять приемы рукопашного боя, слезоточивый газ.
Задержанный не согласился проверяться на трезвость, был задержан.
Полиция провела рейд и на ул. Гележинё Вилко, там проверяли водителей на трезвость и скорость автомобилей.
За время рейда установили 17 нарушителей скоростного режима. Ночью рекордсменом стал водитель BMW, он ехал на скорость 114 км/ч, в том месте, где допустимая скорость 60 км/ч.
Был выявлен один нетрезвый водитель. В организме водителя автомобиля Škoda было 0,93 промилле. Мужчина сказал, что выпил всего пару бокалов пива. Все нарушители ПДД были наказаны.
Полиция предупреждает что такие рейды будут повторяться.
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