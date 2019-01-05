В ночь на субботу рейд начался на ул. Калварию. Там был остановлен подозрительный Nissan. В организме водителя было 0,25 промилле - это допустимое количество алкоголя.

После полуночи полиция перебралась на ул. Пилимо. Первым внимание полиции привлек Mercedes-Benz, которым управляла женщина. На заднем сидении сидели 4 человека, видно, компания решила сэкономить на такси. Мужчинам пришлось искать другой способ, как добраться до дома.

Около 01.20 ч. на ул. Траку полиция заметила мужчину, который парковался там, где стоял запрещающий знак. На Mercedes-Benz он по Траку ехал в сторону Пилимо, а потом у светофора дал задний ход и поехал так по улице с односторонним движением.

Полиция проверила водителя на трезвость, в его организме было 0,47 промилле. Мужчина признался, что пил, но сказал, что пил за 4 часа до того как сел за руль.