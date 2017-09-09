Рейд начался на ул. Гележинё Вилко. Там остановили 10 нарушителей, ехавших на скорости выше 100 км/ч.

Первый нарушитель ехал на скорости 113 км/ч (допустимая скорость 60 км/ч). Молодой человек был недоволен, увидев журналистов. В свое оправдание он сказал, что спешил к супруге.

На такой же скорости ехал водитель Audi. Он не возмущался и не оправдывался, а признал свою вину.

Скорость других нарушителей была ниже. Большая часть нарушителей скорости - мужчины, но среди них была и одна женщина на Hyundai, ехавшая со скоростью 103 км/ч.

На превышении скорости попался и водитель такси. Он ехал на скорости 110 км/ч. Выяснилось также, что его стаж меньше двух лет.

Попались также водители BMW - 108 км/ч, Mercedes Benz - 109 км/ч, Audi - 104 км/ч, еще одного Audi - 113 км/ч, Subaru - 102 км/ч, Lexus - 103 км/ч.

После того как полиция перебралась на ул. Оланду, пришлось преследовать водителя Audi A3, который не подчинился требованиям полиции и не остановился. Однако далеко он не уехал. Полиция нагнала автомобиль, остановила его. Все пассажиры и водитель авто выглядели подозрительно. В салоне авто обнаружили лом и отвертку. Полицейские выяснили, что водитель не остановился неспроста, оказывается, у него не было водительского удостоверения.

По дороге к следующему месту рейда полицейские получили сообщение о нетрезвом водителе. Был остановлен водитель авто, ехавший с выключенными фарами. Оказалось, что водитель (1994 г.р.) пьян - 2,48 промилле. Кроме того, у него не было прав.

Последнее место рейда - ул. Укмергес. Там в само начале рейда от полицейских пытался бежать один водитель. Выяснилось, что у мужчины (1977 г.р.) нет прав.

Под утро поступило еще одно сообщение - на ул. Архитекту перевернулся мотороллер. Врачи скорой помощи увезли пострадавшую девушку в больницу.

Молодой человек, управлявший мотороллером, рассказал, что не справился с управлением и упал.