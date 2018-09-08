Ночной рейд: пьяная женщина за рулём Porsche с ребёнком и подросток без водительских прав

Примерно за час до полуночи подразделения полиции работали в Мицкунай. Здесь попалась женщина, которая управляла Porsche Cayenne в состоянии опьянения 1,39 промилле. Женщина ещё и пыталась объяснять сотрудникам полиции, что она выпила "всего лишь 50 грамм", однако показания алкотестера такую версию поставили под сомнение.

Женщина уверяла, что за руль села, поскольку нужно было забрать с вечеринки мужа. Сидевший на месте пассажира мужчина действительно был выпивший, ему даже не предлагали сесть за руль автомобиля. Вместе с ним в автомобиле ехал и ребёнок, которого женщина везла в автокресле.

Защищая свою женщину, мужчина пробовал объяснить, что она не какая-нибудь преступница, однако ответственным такое поведение назвать сложно.

Переместившимся в Новую Вильню сотрудникам полиции долго ждать нарушителей не пришлось. Неподалёку от торгового центра их внимание привлёк водитель мотороллера. Выяснилось, что подросток решил покататься, не имея водительских прав. Поскольку водитель ещё не достиг совершеннолетия, сотрудникам полиции пришлось разыскивать его отца, который вскоре прибыл, спокойно пообщался с должностными лицами, дождался, пока выпишут штраф, и забрал сына.

Пока сотрудники полиции общались с подростком и его отцом, в центре Вильнюса, недалеко от Кафедральной площади, был остановлен пьяный водитель City Bee. Сотрудники полиции установили у него степень опьянения 3,1 промилле, поэтому водитель заработал ещё и уголовное дело.

City Bee таким водителям также выписывает штраф за нарушение договора.

После полуночи рейд переместился на улицу Гележинё Вилко. Здесь водители попадались более дисциплинированные, однако троим пришлось напомнить, что они ездят без автомобильной страховки, одному – что у его автомобиля нет техосмотра, а водитель такси не пристегнул ремень безопасности и оправдывался, что так он защищается от возможных нападающих.