В субботу вечером полицейские начали свою работу в Вильнюсском районе - воспитывали и штрафовали нарушавших правила пешеходов, а также раздавали им отражатели, жилетки и тому подобные вещи. По возвращению в Вильнюс, около полуночи был остановлен управлявший автомобилем BMW Антанас. Тест показал у него наличие 0,96 промилле.

Затем, следовавший за полицейскими автомобиль Toyota, остановился, не доехав до места проверки. Следом за ним ехал другой экипаж полиции и полицейские увидели, как водитель пересел на место пассажира. Он утверждал полицейским, что за рулем был не он, а водитель куда-то ушел. В ходе проверки выяснилось, что нарушитель уже пять раз был оштрафован за управление автомобилем без водительских прав.

Другой водитель BMW не остановился по требованию полиции на ул.Буйвидишкю. Резко свернув, он поехал по ул.Чебишке. Полиция последовала за ним и настигла его в конце улицы. Выяснилось, что в машине находилась компания из четырех человек, а водитель, как оказалось, был без прав. При осмотре автомобиля и находившихся в нем людей были обнаружены небольшие весы, стеклянная трубка, папиросная бумага, размельчитель для конопли. Наркотики при этом обнаружены не были. Водителю BMW за управление автомобилем без прав и то, что он не остановился по требованию полиции, грозит не только штраф, но и конфискация автомобиля.

Еще один водитель без прав был остановлен в Фабийонишкес. Полицейские после полуночи проводили проверку на кольце рядом с университетом эдукологии. На этом месте два водителя заработали себе досудебное расследование, поскольку число промилле оказалось больше дозволенного. У водителя Volvo - 1,87 промилле, у в молодого человека за рулем Audi, который вез девушку, 1,82 промилле.

Около 2 часов ночи на ул.Кальварию произошло ДТП: автомобиль Mercedes сбил выбежавшего на улицу мужчину. Это произошло рядом с регулируемым пешеходным переходом.

Находившийся за рулем автомобиля молодой человек утверждал, что когда подъезжал к переходу, горел зеленый свет. Кроме того, пешеход появился на проезжей части не на переходе. Это полиции подтвердил и свидетель.

Передний номерной знак был обнаружен примерно в 15 метрах от перехода. Удар был сильный - у машины разбито переднее стекло, есть и другие повреждения. Пешеход (1990 года рождения) был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.