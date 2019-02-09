Еще перед рейдом полиция побывала в Лентварисе. Там остановили BMW, организме водителя которого было 0,49 промилле, и девушку за рулем Mazda 626, в организме которой было всего 0,06 промилле, однако у нее нет необходимого двухлетнего стажа, поэтому она должна управлять авто будучи абсолютно трезвой.
После 22 ч. рейд начался на ул. Оланду. Там полиция заметила Peugeot компании CityBee, который свернул в сторону под "кирпич". За ним поехал полицейский экипаж. В автомобиле были юноша и девушка. У молодого человека не было прав (он сказал, что сейчас посещает курсы), поэтому, увидев полицию, он и свернул в сторону. Автомобиль он арендовал на имя другого человека.
Около 23 ч. был остановлен автомобиль Audi. Его водитель был пьян - 0,56 промилле. Затем попался гражданин Литвы за рулем Toyota Land Criuser с российскими номерами. В организме водителя было 0,48 промилле.
После полуночи полиция переместилась на ул. А.Гоштауто, там пьяных водителей не было. Был лишь остановлен кабриолет со спущенной крышей, но его водитель был трезвым.
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