Около 01:30 на улице Я.Ясинскё был остановлен автомобиль Opel Meriva, в котором ехала компания нетрезвых инсторанцев. Водитель - гражданин Украины - "надул" 0,78 промилле. Кроме этого, у него не было документов. Поэтому для установления личности он был доставлен в комиссариат полиции. Его пассажиры обещали доставить туда его документы.

Через несколько минут патрульному экипажу пришлось догонять автомобиль CityBee, не остановившийся по требованию полиции. Выяснилось, что водитель трезв, водительские права имеет, но не заметил, что его останавливают сотрудники полиции.

Вернувшись к месту проведения рейда, патрульные обратили внимание на ехавший за ними другой автомобиль CityBee со включенным сигналом поворота. После остановки автомобиля подозрения патрульных подтвердились – у водителя установили степень опьянения 0,85 промилле.

Молодой человек ещё пытался противоречить, утверждая, что в Англии с таким количеством промилле управлять автомобилем разрешается, но ему доходчиво объяснили, что здесь не Англия. В начале парень говорил по-английски, но поняв, что прикидывание иностранцем его не спасёт, перешёл на русский язык.

После этого попался водитель автомобиля Toyota Corolla, битком набитого темнокожими иностранцами. Выяснилось, что у водителя нет прав - их забрали за вождение в нетрезвом состоянии.

В конце рейда был остановлен водитель Audi, ехавший с девушкой. Парню повезло: он "надул" 0,41 промилле, но после применения погрешности алкотестера вышло, что он не превысил уровня 0,40 промилле.