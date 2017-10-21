Рейд начался на ул. Гележинё Вилко (допустимая скорость 60 км/ч).
В течение нескольких часов зафиксировали 23 нарушителей. все они ехали на скорости не меньше 90 км/ч.
Первым попался водитель Peugeot. Он ехал на скорости 105 км/ч. Ему грозит большой штраф, однако прав он не лишился.
За ним попался водитель BMW, ехавший на скорости 116 км/ч.
В поле зрения полиции попался также водитель Volkswagen, который ехал на скорости 100 км/ч, несмотря на то, что у него даже нет двухлетнего стажа.
За нам попался водитель арендованного автомобиля Toyota CityBee. Права молодой человек получил всего месяц назад, а ехал на скорости 98 км/ч. Молодые водители за превышение скорости получают штраф 120-170 евро, кроме того, их лишают прав на 3-6 месяцев.
Звездой вечера стал водитель Mercedes-Benz, который буквально летел по улице. Молодой человек превысил скорость на 75 км/ч. Ему грозит немалый штраф.
Были и другие нарушители: водители Audi, Toyota, Volvo и Volkswagen ехали на скорости 95 км/ч, водители Volvo и BMW - 98 км/ч, Škoda и Hyundai - 99 км/ч, Audi - 100 км/ч и т.д.
На перекрестке ул. Буйвидишкю и Озо полиция проверяла водителей на трезвость.
Во второй половине рейда попался водитель Peugeot, в организме которого было 0,5 промилле.
Последним был остановлен BMW, в котором ехали 6 человек, они решили сэкономить на такси, но с учетом штрафа, у них это не получилось.
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