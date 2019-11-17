Дважды за ночь полиция по вызову выезжала на ул. Решес, на окраину Вильнюса. Там произошло столкновение между местными жителями и инспекторами по охране окружающей среды.

Двое инспекторов, оставив машину на улице пошли к речушке, чтобы проверить нет ли там браконьеров. Нетрезвым местным жителям инспекторы показались странными, они пошли выяснять, что они тут делают. Разгорелся конфликт, который обе стороны описывают по-разному. Однако известно, что против местных жителей был применен слезоточивый газ, а инспекторам пришлось бежать от мужчин, бросив машину. Тогда местные спустили покрышки их автомобиля.

Полиция увезла в комиссариат троих участников конфликта (двоих местных жителей и внештатного инспектора).

Потом полицию снова вызвали на ул. Решес, где другие инспекторы пытались забрать автомобиль, но им мешали местные. на этот раз все завершилось словесной перебранкой.

Молдаванин на Audi врезался в стену

Около 3 ч. полицейским и пожарным-спасателям сообщили, что внизу на круговом перекрестке Саванорю, под виадуком перевернулся автомобиль.

На месте происшествия полиция нашла перевернутый Audi, рядом ходил молодой мужчина. Выяснилось, что это работающий в Литве гражданин Молдавии (1996 г.р.).

Он был пьян (1,48 промилле), не справился с управлением, врезался в столб и в бетонную стенку и перевернулся. Помощь врачей водителю не потребовалась.

Вскоре еще одно ДТ произошло на ул. Швитригайлос, где автомобиль компании eTaksi Toyota заехал на тротуар и врезался в дорожный знак. Водитель был трезвым.

Украинца приняли в вытрезвитель, а россиянина - выгнали

Около 4.30 ч. полицейским пришлось позаботится о мужчине, спавшем на ступеньке микроавтобуса. Когда его разбудили, выяснилось, что он не говорит по-литовски. Он был настолько пьян, что и по-русски говорил с трудом, сказал, что шел с дискотеки, а живет в гостинице, но не помнил в какой. Правда, он сумел достать свой паспорт. Выяснилось, что это гражданин Украины.

Полиция привезла его в вытрезвитель (ночлежный дом Sala), а работники учреждения стали просить полицейских увезти буйного гражданина России, которого к ним привезли на скорой. Гражданин России попросился в туалет, а потом отказался вернуться в спальню, стал проявлять агрессию, завил, что он пенсионер системы МВД. Полиция увезла его из вытрезвителя.

Хам из Каунаса

Около 5 ч. на ул. Руднинку, молодой мужчина, который шел с девушкой показал полицейским средний палец. Полицейские остановились и попросили его объяснить свое поведение. Он не извинился – стал оскорблять стражей порядка. Он сказал, что приехал из Каунаса посмотреть турнир бушидо, а сейчас возвращается "на хату".

Ему за хамство пригрозили арестом, но он не унимался. не подчинился и требованию сесть в полицейский автомобиль.

На него надели наручники, посадили в машину и увезли в комиссариат. Плачущая девушка осталась одна. Молодой человек не успокоился и в комиссариате и отказался провериться на трезвость.

Дело об оскорблении стражей порядка и нарушении общественного порядка будет передано в суд.