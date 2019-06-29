Ночь в Вильнюсе: преследование водителя и пьяные слезы

Около полуночи полицейские установили посты на перекрестке ул. Дзуку и Ул. Пелесос.

Первым попался водитель SAAB, у которого не было водительского удостоверения.

Вскоре к этому месту подъехал молодой человек на Volvo. Выяснилось, что в организме водителя было 0,97 промилле. Молодой человек плакал и рассказывал, что его жизнь летит под откос, его бросила любимая девушка. В свое оправдание он говорил, что ехал недалеко, что живет рядом. Пока полицейские заполняли документы, молодой человек жаловался на свою горькую судьбу.

После этого был остановлен водитель Lexus, у которого также не было прав. После проверки документов выяснилось, что молодой человек находится в списке призывников, а поскольку он не декларировал место жительства, ему не могли выслать повестку в армию. Полицейские уведомили юношу, что его ждут в военкомате.

Около 2 ч. многочисленные наряды полиции выехали к зданию Forum Place – сообщалось, что после ДТП с места происшествия уехал нетрезвый водитель.

Разыскиваемый мужчина был остановлен на кольце Салтонишкю, он шел пешком. Он был в крови, вел себя агрессивно. В организме задержанного было 2,10 промилле. Мужчина требовал воды. Ему дали попить. Во время второй проверки алкотестер показал 1,67 промилле. Мужчина уверял, что он автомобилем не управлял, но были свидетели происшествия, которые подтвердили, что он находился за рулем.

На площадке Forum Palace были люди, однако они не хотели распространяться о случившемся. Сказали лишь, что произошла драка, после которой пьяный мужчина сел за руль Volkswagen Phaeton и, выезжая со стоянки, сбил одного человека, а другому переехал ногу.

После инцидента он уехал на другую стоянку, оставил там автомобиль, ударил дверцей стоявший рядом BMW, крикнул сидевшим в BMW девушкам, что "они ничего не видели" и бросился бежать.

Друзья пострадавших увезли их в больницу. Задержанного увезли в комиссариат, туда же поехали и девушки на BMW для дачи показаний.

Далее рейд был продолжен на ул. В.Кудиркос. В организме остановленного там водителя Honda было 0,43 промилле, а в организме водителя Renault было 0,47 промилле.

Последним задержанным во время рейда был водитель Audi. В его организме было 0,09 промилле, но поскольку у него не было необходимого стажа, ему придется повторить курс и передать экзамен.