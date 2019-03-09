В ночь на субботу Дорожная полиция Вильнюса провела обычный рейд, оказалось, что водители так ничему и не научились.
Рейд начался на ул. Калварию, там остановили автомобиль BMW, которым управлял водитель без прав.
По данным полиции, молодого человека уже три раза наказывали за вождение без документов, а прав у него никогда не было, но это не мешало ему водить машину.
Второй водитель BMW также был наказан за вождение без документа.
После полуночи полиция переместилась на ул. Й.Ясинскё, там также в поле зрения стражей порядка попал водитель BMW, у которого не было прав.
А водитель City bee вызвала подозрение у проезжавшего мимо другого водителя, поскольку странно отреагировала на полицейских. Поэтому он предложил девушке подуть в его личный алкотестер, что она и сделала.
Алкотестер показал, что она пила, тогда мужчина сообщил об этом полиции. Однако в алкотестер полицейских девушка "надула" всего 0,11 промилле, На месте выяснилось, что несмотря на это она будет наказана, поскольку ее стаж меньше двух лет.
Наивная девушка думала, что ей грозит штраф в размере 17 евро. Она очень удивилась, когда выяснилось, что ей придется заплатить 230-300 евро, заплатить штраф компании City bee в размере 2000 евро.
На ул. Пилимо полиция оштрафовала еще нескольких водителей BMW. Один из них был пьян - 0,9 промилле.
Второй водитель не только был лишен прав, но и находился в розыске. По данным полиции, его ищут поскольку он не обратился в военкомат, когда его призвали в армию.
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