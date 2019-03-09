Во время традиционного рейда отличились водители BMW, один из них - молодой человек, который не является в военкомат. А водитель автомобиля каршеринговой компании City bee удивила и видавших виды полицейских.
© DELFI / Erikas Skardžius

В ночь на субботу Дорожная полиция Вильнюса провела обычный рейд, оказалось, что водители так ничему и не научились.

Рейд начался на ул. Калварию, там остановили автомобиль BMW, которым управлял водитель без прав.

По данным полиции, молодого человека уже три раза наказывали за вождение без документов, а прав у него никогда не было, но это не мешало ему водить машину.

Второй водитель BMW также был наказан за вождение без документа.

После полуночи полиция переместилась на ул. Й.Ясинскё, там также в поле зрения стражей порядка попал водитель BMW, у которого не было прав.

А водитель City bee вызвала подозрение у проезжавшего мимо другого водителя, поскольку странно отреагировала на полицейских. Поэтому он предложил девушке подуть в его личный алкотестер, что она и сделала.

Алкотестер показал, что она пила, тогда мужчина сообщил об этом полиции. Однако в алкотестер полицейских девушка "надула" всего 0,11 промилле, На месте выяснилось, что несмотря на это она будет наказана, поскольку ее стаж меньше двух лет.

Наивная девушка думала, что ей грозит штраф в размере 17 евро. Она очень удивилась, когда выяснилось, что ей придется заплатить 230-300 евро, заплатить штраф компании City bee в размере 2000 евро.

На ул. Пилимо полиция оштрафовала еще нескольких водителей BMW. Один из них был пьян - 0,9 промилле.

Второй водитель не только был лишен прав, но и находился в розыске. По данным полиции, его ищут поскольку он не обратился в военкомат, когда его призвали в армию.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

Ночь в Вильнюсе: наивная водитель на City bee и нарушители на BMW (1)

Во время традиционного рейда отличились водители BMW,...

В Норвегии литовская фура с лососем заблокировала дорогу — разгружают вручную (11)

В Норвегии тягач с полуприцепом с литовскими номерами...

В Вильнюсе вооруженный мужчина ограбил магазин Iki почти на 17 000 евро (23)

6 марта, в 22.16 ч., в Вильнюсе, на ул. Архитекту, из магазина,...

В Вильнюсе горел деревянный дом (2)

По единому центру помощи 112 6 марта сообщили, что в...

Трагедия в Вильнюсском районе: мужчина скончался на месте (11)

В Вильнюсском районе произошла трагедия. По...

TOP новостей

Весенний рынок: что там литовское, а что - нет (35)

Торговые центры в Литве заявляют, что на прилавках...

Поразительная статистика: жители Литвы все еще считают, что место женщины - дом (42)

8 марта весь мир отмечал Международный женский день. По...

В выходные пройдут рейды: полиция уведомляет водителей об этом заранее (3)

В долгие выходные полиция будет проверять водителей на...

Экс-мэр Каунаса Шустаускас выдвинул свою кандидатуру на выборах в Европарламент (24)

Главизбирком ( ГИК ) уже зарегистрировал 4 списка...

В Литву вскоре вернется зимняя погода: мороз и снег (3)

Если в пятницу в Литве было по-весеннему тепло, воздух...