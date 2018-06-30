Около полуночи полиция остановилась для проведения рейда на ул. Гележинё Вилко. Вскоре появился и первый нарушитель. 30-летний мужчина за рулем Toyota Avensis был без водительского удостоверения. Выяснилось, что документа у него никогда и не было. Ему грозит штраф от 289 до 434 евро.

Вскоре к месту проведения рейда подъехал Mercedes Benz, у водителя которого так же не было прав. Мужчина, сидевший на пассажирском месте пояснил, что разрешил девушке сесть за руль, поскольку она попросила его об этом. Водитель был трезвым, его документы были в порядке. Штраф придется заплатить обоим. Девушка будет наказана за вождение без прав. Владельца ждет штраф за то, что доверил свой автомобиль человеку без прав. Штраф от 57 до 115 евро. За первую такую провинность могут назначить штраф в размере половины минимального.

После часа ночи полиция перебралась на ул. Пилимо. Первым подозрение вызвал водитель BMW, который остановился, не доезжая до места проведения рейда. У мужчины с собой не было документов, хотя без прав можно ездить только с 1 июля. Полицейские проверили данные в системе, убедились, что у него есть действующие права и отпустили.

Вскоре полицейских заинтересовал еще один BMW. Им управляла молодая женщина. У нее в организме было 0.45 промилле. Женщине придется проститься с водительским удостоверением. Мало того, выяснилось, что рядом сидел владелец авто. Ему тоже придется заплатить штраф.

Неприятности ждут и молодого человека, который управлял автомобилем каршеринговой компании CityBee. В организме молодого человека было 0,73 промилле, ему придется ответить и за нетрезвое вождение и за нарушение соглашения об аренде авто. Кроме того, его друзья сказали, что водитель - доброволец. Он должен служить до 2 июля, но его немного раньше отпустили домой, что он и отпраздновал с друзьями.

Затем полицейские заметили еще один автомобиль компании CityBee, который внезапно свернул во двор. Выяснилось, что в организме водителя было 0,42 промилле, ему повезло, прав он не будет лишен.