Полицейские в ночь с пятницы на субботу провели обычный рейд. После того, как полиция приехала на место его проведения (на улице Оланду) были получены несколько сообщений.
Авария двух автомобилей произошла на перекрестке в центре города. Как полиция пояснила, примерно в 22:30 автомобиль Audi A4 не остановился на красный свет светофора и выехал на перекресток, где столкнулся с автомобилем Volvo.
Люди в результате происшествия не пострадали. Однако больше всего внимания полиции понадобилось молодому водителю 1992 года рождения.
Полиция получила сообщение о странно ехавшем Volkswagen Polo. На информацию стражи порядка отреагировали оперативно, началась погоня.
Пьяный водитель в ходе гонки задел другой автомобиль, но продолжал движение. Полиция преследовала его довольно продолжительное время.
Беглец продолжал движение даже после того, как его покрышки лопнули. Однако около улицы Лентварио,он был задержан. Водитель вел себя агрессивно однако его быстро успокоили стражи порядка.
По предварительным данным, в его крови было обнаружено 1,98 промилле алкоголя. Обстоятельства происшествия выясняются.
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