Ночь на улицах Вильнюса: возможно ли скрыться от полиции на дырявых покрышках?

Первое серьезное нарушение произошло ещё перед полуночью.

Водитель Audi, которая была остановлена на улице Буйвидишкю, как оказалось, не имел водительских прав уже на протяжении 10 лет. Он их был лишён ещё в 2008 году. Однако мужчина экзамен не пересдал и всё это время ездил без прав.

Тем временем, на улице Клварию произошла авария, в результате которой Lexus столкнулся с Audi и с автобусом, а потом врезался в столб, находящийся около дома.

Авария произошла около 23:00. За рулем Lexus находился гражданин Афганистана, у которого есть вид на жительство в Литве. К счастью, в аварии никто серьёзно не пострадал, только водитель автомобиля Lexus поранил руку. Все участники происшествия были трезвыми.

В ходе рейда был задержан водитель, который находился в сильном опьянении. О его опасном поведении сообщил человек, когда увидел что Volkswagen Golf пересек перекресток на красный свет.

Патрульные данный автомобиль заметили на улице Лепкальнио, водитель отказался остановиться и его полиция преследовала еще примерно 500 м, пока наконец он не свернул на территорию бензозаправочной станции и не остановился.

В крови водителя (1990 года рождения) было обнаружено 2,59 промилле алкоголя, он ездил по городу с дырявыми передними покрышками. По мнению полиции, он остановился только потому, что на такой машине трудно от полиции скрыться.