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На этой неделе начался фестиваль Loftas Fest’20. В первый же день фестиваля произошел несчастный случай, который едва не завершился трагедией – в ночь на пятницу с лестницы упал нетрезвый мужчина. Он получил травмы лица. На место происшествия приехала полиция и врачи скорой помощи. Однако этим инцидентом все не закончилось, позже мужчина сбежал из больницы.
Loftas Fest, asociatyvios nuotr. /Foto: Augustinas Grikis, Delfi
Loftas Fest, asociatyvios nuotr. /Foto: Augustinas Grikis, Delfi

По словам очевидцев, в 4.30 ч. молодой человек упал с лестницы на втором этаже. Пострадавший был пьян. Он получил травмы лица, было много крови.

На место происшествия приехала полиция.

По сведениям Delfi, 29-летний мужчина во время падения разрубил подбородок, губу, у него откололась часть зуба.

Мужчина никого не винил, сказал, что упал сам, заснув около перил и не удержав равновесие.

Мужчине потребовалась помощь врачей, его увезли в больницу. Однако вскоре он самовольно покинул медучреждение никому ничего не сказав.

Организаторы фестиваля об этом несчастном случае умолчали.

Loftas Fest’20 в этом году проходит уже в 9-й раз.

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