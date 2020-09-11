По словам очевидцев, в 4.30 ч. молодой человек упал с лестницы на втором этаже. Пострадавший был пьян. Он получил травмы лица, было много крови.
На место происшествия приехала полиция.
По сведениям Delfi, 29-летний мужчина во время падения разрубил подбородок, губу, у него откололась часть зуба.
Мужчина никого не винил, сказал, что упал сам, заснув около перил и не удержав равновесие.
Мужчине потребовалась помощь врачей, его увезли в больницу. Однако вскоре он самовольно покинул медучреждение никому ничего не сказав.
Организаторы фестиваля об этом несчастном случае умолчали.
Loftas Fest’20 в этом году проходит уже в 9-й раз.
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