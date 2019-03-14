В Клайпеде подростки напали на ребенка, угрожали ему и требовали отдать им мобильный телефон. По предварительным данным, за ребенка вступилась незнакомая женщина.
© DELFI / Domantas Pipas

13 марта в полицию обратилась мать мальчика (2006 г.р.).

Она сообщила, что 12 марта, в 13.14 ч., в Клайпеде, на ул. Ришининку, на ее сына напали двое незнакомых подростков примерно 14-15 лет.

По данным полиции, они угрожали ему физической расправой и требовали отдать мобильный телефон.

За мальчика вступилась незнакомая женщина, телефон у него не забрали.

Полиция начала расследование.

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