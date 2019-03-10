Полиция сообщила, что девушка, которую обокрали в портовом городе, преследует несовершеннолетних правонарушителей. Были задержаны трое подростков.
Antrankiai (asociatyvi nuotr.)
© Sipa / Scanpix

В субботу, около 22:43, полицейским портового города сообщили, что на улице Г. Манто в Клайпеде к девушке 2001 года рождения, когда та стояла на автобусной остановке, подошли три незнакомых парня, один из которых вытащил из кармана девушки кошелек и попытался скрыться.

Девушка погналась за ворами, и на улице С. Шимкаус один из них вытащил нож и бросил кошелек заявительнице.

В кошельке не оказалось 15 евро и автобусного билета.

Вскоре полиция задержала двух подозреваемых подростков 2004 и 2005 года рождения.

По факту кражи начато расследование.

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