Неудачная шутка: в Каунасском районе взорвали биотуалет

Департамент полиции Литвы сообщил, что 26 декабря, в 11.39 ч. Kв Каунасском районе, в деревне Ринкунай, произошел взрыв в биотуалете, были повреждены конструкции биотуалета, дверцы и стены.
Полиция допросила подозреваемого 1971 г.р., второго подозреваемого 1988 г.р. полиция разыскивает. Начато расследование по факту уничтожения и порчи чужого имущества.
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